Вчені вперше продемонстрували, як формується система планети-гіганта з одним великим супутником. Це важлива віха в розумінні походження Титана.
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Моделювання показало, що розподіл температури в газовому диску навколо молодої планети-гіганта може зіграти вирішальну роль у розвитку системи її супутників, в якій домінує один великий супутник, подібний до Титану в системі Сатурна. Вчены зєясували, що космічний пил у навколопланетному диску може створити «зону безпеки», яка утримує Тинан від падіння на батьківську планету.
Астрономи вважають, що багато супутників у Сонячній системі, особливо великі, утворилися разом з батьківськими планетами. У цьому сценарії вони народилися з газу і пилу, що обертався навколо планети, яка повністю не сформувалася. Але попередні моделювання приводили або до падіння всіх великих тіл на планету і їх поглинання, або до виникнення безлічі великих супутників в одній системі. Реальна картина навколо Сатурна, з безліччю маленьких супутників, але тільки однієї великої, не відповідає жодній із цих моделей.
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Юрі Фуджі з Нагойського університету (Японія) і Масахіро Огіхара з Національної астрономічної обсерваторії Японії (NAOJ) створили нову модель навколопланетних дисків з більш реалістичним розподілом температури з урахуванням декількох джерел непрозорості, зокрема космічного пилу і льоду. Потім вони розрахували орбітальну міграцію об'єктів, враховуючи тиск газу в диску і гравітацію інших супутників.
Їх моделювання показало, що існує «зона безпеки», в якій супутник уникає гравітаційного тяжіння. У цій ділянці теплий газ всередині орбіти виштовхує супутник назовні і запобігає його падінню на планету.
«Ми вперше продемонстрували, як формується система планети-гіганта з одним великим супутником. Це важлива віха в розумінні походження Титана», – повідомив Юрі Фуджі.
На жаль, уже неможливо підтвердити, чи дійсно Титан пройшов цим шляхом формування.
«Наш сценарій може бути перевірений шляхом дослідження супутників навколо планет поза Сонячною системою», – кажуть вчені.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", Сатурн став чемпіоном Сонячної системи за кількістю супутників.
Нещодавно астрономи відкрили 20 нових супутників Сатурна, що зробило сімейство місяців окільцьованої планети найчисленнішим на сьогоднішній день.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»