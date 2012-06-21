Зовні автомобіль можна відрізнити за новими широкими радіаторними гратами, модернізованими фарами і ліхтарями, а також хромованою накладкою на двері багажника з назвою моделі.
У салоні встановлено нову центральну консоль з двома дисплеями мультимедійного комплексу, що підтримує інтерфейси Apple CarPlay і Android Auto, а також шкіряні сидіння з ромбовидним рядком.
В оснащення кросовера Nissan Patrol тепер входить інтелектуальна система попередження про зіткнення і функція екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»