У межах робочого візиту в Токіо міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся із президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Акіхіко Танакою. Сторони узгодили питання подальшої співпраці.

JICA надає підтримку Україні у різних сегментах, як­от технічна співпраця та позики офіційної допомоги розвитку, з основним акцентом на підтримку економічної стабільності та відбудову.

Нагадаємо, що 2022 року Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового бюджетного фінансування через JICA.

Сторони обговорили подальше залучення бюджетної підтримки.

2025 року міністр фінансів Сергій Марченко та керівник Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага підписали кредитний договір. Документ передбачає надання Україні кредиту від уряду Японії обсягом 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США). Перші 544 млн доларів США вже залучено в лютому 2026 року. Обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок доходів, отриманих від знерухомлених російських активів. Кошти — частина механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом майже 50 млрд доларів США.

Із 2023 року Японія надає Україні грантову допомогу за Програмою екстреного відновлення на суму понад 106,3 млрд єн (приблизно 737,85 млн доларів США), що впроваджує JICA. Допомога має на меті підтримати Україну у відбудові. Програму спрямовано на забезпечення громад і державних служб необхідним обладнанням та рішеннями у таких напрямах: енергетика, транспорт, водопостачання і водовідведення, гуманітарне розмінування, охорона здоров’я, освіта та інші критично важливі галузі.

Сторони обговорили узгодження наявних ресурсів на відновлення від Японії з найбільш нагальними проєктами, а також пріоритетні напрями співпраці на найближчі місяці. Розглянуто можливість створення фінансових інструментів для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, зокрема придбання японського обладнання та розвитку партнерств із японськими компаніями.

Команда Мінфіну наголосила, що реконструкція та відбудова потребують значних ресурсів. Досвід Японії в реалізації та менеджменті проєктів з відновлення надзвичайно цінний і допоможе зробити процес відбудови ефективнішим.

Представники JICA запевнили у збереженні та розширенні підтримки.

Джерело:

Міністерство фінансів