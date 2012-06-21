Японський стартап компанієї ALE Co., обіцяє створити штучний зорепад вже в 2020-му році. Представники компанії розповіли про Sky Canvas, яка є інноваційною системою, що складається з мережі мікросупутників, здатних запускати в земну атмосферу палаючі метеори невеликого розміру. Фахівці ALE Co. розрахували, що такими палаючими метеорами, які з поверхні Землі будуть виглядати, як зорепад, можна буде покрити ділянку місцевості, видимістю в радіусі 200 кілометрів. На думку японських експертів, снаряди не стануть загрозою для людей в зоні зорепаду, так як розміри метеорів були підібрані таким чином, що повністю згорятимуть у щільних шарах атмосфери Землі на висоті понад 60 кілометрів.
Лена Окаджіма, який очолює ALE Co., заявив про те, що їх стартап спрямований лише на розважальні цілі, проте, дослідження згоряння в атмосфері метеорів допоможе вченим більш детально вивчити процес «падаючих зірок», а також ефективніше прогнозувати рух супутників, що зійшли з орбіти.