Виробник електрообладнання для автомобілів японська компанія Fujikura Automotive Europe GmbH має намір відкрити на Львівщині своє третє підприємство.
Про це компанія заявила на зустрічі з керівником Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою, передає Укрінформ.
«Наше зростання дозволяє нам планувати розширення діяльності, тому цілком ймовірно, що вже в наступному році ми будемо говорити про відкриття нового заводу на території Львівської області», – сказав президент Fujikura Акіра Сасагава.
Представники Fujikura висловили прохання посприяти прискоренню перетину кордону вантажів, щоб забезпечити безперебійне виробництво і своєчасне виконання замовлень.
ДОВІДКА «УК»
Fujikura була заснована у 1885 році в Японії. Згодом вона виросла до міжнародної корпорації, що займається інноваційними технологіями. Оборот компанії перевищує €5 млрд на рік. Її представництва працюють в США, Сінгапурі, Малайзії, Великобританії, В'єтнамі та Індії. У штаті – понад 50 тисяч працівників.
У квітні 2016 року, перший завод електрообладнання та автозапчастин японської компанії Fujikura був відкритий у Львові, а у вересні 2016 року – в місті Рава-Руська Львівської обл.
Крім того, у травні Fujikura Automotive Ukraine Lviv заявляла, що відкриє два нових заводи у Вінниці та Черкасах.