Протягом декількох місяців розробники і фермери тестували в північно-східній Японії новий безпілотний літальний апарат Nile-T18, який здатний облітати рисові поля і виконувати за короткий час складні для літніх фермерів завдання.
У тестуванні Nile-T18, розробленого Nileworks, брали участь фермери місцевого сільськогосподарського кооперативу JA Miyagi Tome з фахівцями торгового дому Sumitomo Corp і компанії Nileworks.
Розробники нового сільськогосподарського безпілотника стверджують, що він здатний надавати високотехнологічну допомогу сільським громадам, які відчувають нестачу робочої сили з-за того, що молоді люди вважають за краще працювати в місті.
«Оскільки нам бракує фермерів наступного покоління, наша місія – придумати нові ідеї для підвищення продуктивності і доходів фермерів за рахунок впровадження передових технологій, таких як дрони», –заявив глава JA Miyagi Tome Сакакибара. За його словами, середній вік фермерів в кооперативі становить 67-68 років, і через 4-5 років вони припинять займатися фермерством.
У порівнянні з більш великими радіокерованими міні-вертольотами вартістю близько 15 млн ієн ($ 135 758) з обладнанням для розпилення пестицидів, безпілотний літальний апарат має менші габарити і набагато дешевший, його ціна – близько 4 млн ієн ($ 36,1 тис.). На розпорошення пестицидів над рисовим полем у нього йде всього 15 хв, тоді як фермеру потрібно на це більше години.
Дроном можна керувати за допомогою iPad з встановленим простим у використанні програмним забезпеченням. Програмне забезпечення також визначить, скільки пестицидів або добрив потрібно внести на тому чи іншому полі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»