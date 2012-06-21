За сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій цими вихідними, 2 та 3 грудня, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Так, ярмарки відбудуться:

2 грудня (субота) у:

♦ Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;

♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

♦ Деснянському районі – вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);

♦ Дніпровському районі – вул. В. Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

♦ Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5;

♦ Печерському районі – вул. К. Білокур;

♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

♦ Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;

♦ Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);

♦ Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

3 грудня (неділя) у:

♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);

♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

♦ Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;

♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.