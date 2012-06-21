Цими вихідними, 18 та 19 листопада, у Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Так, ярмарки відбудуться:
18 листопада (субота) у:
Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вулиць М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (у межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
Дніпровському районі – вул. А. Бучми, 2-10;
Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5;
Печерському районі – вул. К. Білокур;
Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
19 листопада (неділя) у:
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.