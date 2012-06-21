Цими вихідними, 18 та 19 листопада, у Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, ярмарки відбудуться:

18 листопада (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вулиць М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (у межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);

Дніпровському районі – вул. А. Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. К. Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

19 листопада (неділя) у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);

Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.