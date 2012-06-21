Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкасах відбувся «Ярмарок можливостей» для молоді. Його організував обласний молодіжний ресурсний центр за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Його учасники взяли участь у конкурсах та вікторинах, ознайомилися з актуальними проектами Молодіжного центру на нинішній рік. Серед таких — програми від Міністерства молоді та спорту України «Молодіжний працівник», від Британської ради «Активні громадяни», «Обласний волонтерський семінар», тренінги з планування сім’ї, медіаграмотності та масштабний проект для молодіжних лідерів.
Особливо зацікавив юнаків і дівчат новий проект державотворення «Що я можу зробити для України».
Дружня атмосфера, нові знайомства, налагодження партнерства та неформальне спілкування — саме таким запам’ятався цей ярмарок багатьом його учасникам.