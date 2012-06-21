В Ужгороді триває туристичний тиждень. Основний майданчик, на який нанизуються заходи, — Міжнародна туристична виставка-ярмарок «Тур’євроцентр-Закарпаття», яку проводять увісімнадцяте. Учасники обговорюють проблеми туристичної галузі, представляють природний потенціал своїх регіонів. Рекламують себе турпідприємства, агентства, власники готельно-ресторанних комплексів. Усі райони Закарпатської області влаштували окремі експозиції. Господарі сільських садиб презентують власні можливості з розміщення та надання екскурсійних послуг, інших форм активного відпочинку. Кожен учасник і гість отримує інформацію про потенційних партнерів, щоб налагодити з ними ділові контакти.
«Тур’євроцентр-Закарпаття» — це і можливість для виробників сиру, вина, меду, а також сувенірів і хенд-мейду заробити на реалізації своєї продукції. А ще це здобуття нових знань, умінь, різноманітні розваги. Тому відбуватимуться майстер-класи з участю народних майстрів, концерти. Для найменших відвідувачів діє окрема дитяча локація з дерев’яними велосипедами, великими пазлами та шахами. Традиційний ярмарок на Закарпатті триватиме до 27 вересня — Всесвітнього дня туризму і Дня туризму в Україні.