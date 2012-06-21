У Коломаку на Харківщині відбувся велелюдний результативний ярмарок здоров’я, на якому більш як 350 жителів району мали змогу безплатно пройти експрес-діагностику і проконсультуватися з фахівцями.
Завдяки цьому заходу медикам вдалося діагностувати у 16 жителів катаракту, в десятьох виявили захворювання серця і ще в 40 — артеріальну гіпертензію. У трьох осіб знайшли новоутворення, а ще в чотирьох — захворювання шкіри.
На Харківщині це вже п’ятий ярмарок здоров’я, який проводять у межах проєкту «Ефективна первинна медицина громаді», під час якого стан здоров’я перевірили більш як 2500 осіб.