У Будапешті урочисто відкрили виставку, присвячену ролі у вітчизняній історії одного з фундаторів Київської Русі Ярослава Мудрого. Відкриття вернісажу супроводжував концерт класичної музики. Для заходу, що зацікавив багатьох українців, які живуть у сусідній країні, а також широке коло поціновувачів історії та мистецтва з числа самих угорців, було надано Лицарську залу базиліки Святого Іштвана. Виставку в цій величній духовній споруді — угорській національній святині, що у самому центрі Будапешта, відкрила Посол України в Угорській Республіці Любов Непоп. Вона підкреслила символічність заходу, який став останнім із циклу виставок, що відбувалися в базиліці Святого Іштвана. Особливе значення цієї виставки полягає в тому, що її відкрито до Дня Святого Миколая в Україні, а також напередодні Різдва в Угорщині.
Картини художників, які відтворюють епоху Ярослава Мудрого та його діяння, гості переглянули з великим інтересом. Після цього насолодилися яскравим концертом класичної музики. У головній залі базиліки виступали українські музиканти, які живуть в Угорщині, відгукнувшись на прохання Українського національного товариства в цій країні.