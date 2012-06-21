Такий фестиваль проводитимуть у нашій країні вперше.
У сквері у Володимирському проїзді почали монтаж найдивовижніших арт-об'єктів з різних країн для першого в Україні фестивалю ілюмінацій. Вже встановлено декілька скульптур, які світитися в темний час доби тисячами яскравих вогників.
«Загалом у парку буде встановлено 37 світлових скульптур. У кожній — по три кілометри ілюмінації. Це будуть коні, олені, лосі, ведмеді, бабки, метелики, фонтани, зоряний шлях на висоті
Вже визначилися і з вибором головної ялинки країни, яку встановлять на Софійській площі.
«Ялинку вибрали в Івано-Франківській області. Їй 110 років, її висота до