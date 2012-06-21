Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Аж три одразу фестивалі влаштували в м. Яворів, що на Львівщині. Під гаслом «Щаслива родина – квітуча Україна!» провели вперше «Yavoriv Family Day». А ось добре знаній яворівській забавці присвятили вже третє мистецьке дійство. На додачу організували ще й «Свято вареника».
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, учасники фестивалю взяли участь у майстер-класах з розпису яворівської забавки, виготовлення ляльки-мотанки та розпису пряника, а наймолодші – каталися на гойдалці та конику з возом. Вареники ж тутешні господині подавали з різними начинками.
Про видовища теж подбали – запросили на шоу мильних бульбашок, організували різні флешмоби та конкурси. Велике захоплення, зокрема, викликало дефіле в давніх одностроях конкурсанток фестивалю моди та краси «Принцеса Яворівщини». Звісно ж, яскравою була й концертна програма, яку глядачам запропонували творчі колективи району.