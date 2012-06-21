Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Свято за давнім українським народним звичаєм «Великі обжинки» організували неподалік Львова – в селі Карачинів Яворівського району. До сільських трудівників приїхало чимало шановних гостей: очільник області Олег Синютка, інші представники влади, військовослужбовці Збройних сил України, громадські й культурні діячі та інші. Всі, за інформацією прес-служби ОДА, спільно помолилися за цьогорічний врожай та мир і спокій в Україні.
На обжинкове свято здавна годилося вгощати женців, гостей різними наїдками. У Карачинові вирішили спекти відомий яворівський пиріг з картоплею та шкварками. І до того ж рекордний. Задум втілили. І тепер маємо рекорд України в номінації «Найдовший яворівський пиріг». Його довжина становила понад 120 метрів. Задля цього використали 640 кілограмів картоплі. А от грибну мачанку для пирога приготували учасники АТО.
Посмакувавши смачним яворівським пирогом, можна було й до роботи взятися. У селі освятили камінь, де мали б згодом збудувати новий дошкільний освітній заклад. До слова, таких шкіл в області вже впродовж цього року відкриють шість. Варто також додати, що нинішнього 1 вересня в Турківському районі відбулося урочисте відкриття новозбудованої Лосиненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Майже двісті юних мешканців ще одного гірського села – Верхня Рожанка, що в Сколівському районі, теж сіли за парти у новому навчальному закладі. Оновлена школа відчинила свої двері для 544 учнів в с. Оброшин Пустомитівського району.