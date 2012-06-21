Петиція на підтримку незаконно ув’язненого в Росії Олега Сенцова та інших бранців Кремля, розміщена на сайті Білого дому, зібрала необхідні 100 тисяч підписів. Станом на вчора о 10 годині 20 хвилин документ уже підписали 100 523 особи. І ця цифра постійно зростає. А потрібну кількість підписів слід було зібрати до 8 вересня.
«Кримський режисер Олег Сенцов відбуває 20 років покарання у російській в’язниці за безпідставними обвинуваченнями в тероризмі, оскільки він виступав проти російської анексії Криму. Майже три місяці тому він почав голодування, вимагаючи звільнення не для себе, а для всіх 64 українських політичних в’язнів у Росії. Неминуча смерть Олега швидко наближається через бездіяльність, бо його стан критичний. Європарламент уже закликав Володимира Путіна негайно звільнити Олега Сенцова та інших. Тепер настав час висловитися Америці. Ми наполегливо закликаємо наш уряд зайняти тверду позицію з цього питання і використовувати всі важелі, щоб вимагати негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політичних в’язнів у Росії», — цитує Укрінформ текст петиції.