За ухвалення державного бюджету на 2020 рік проголосували 280 народних депутатів. З них 241 член фракції «Слуга народу», 19 — із групи «За майбутнє» і 20 позафракційних.
А започаткували його розгляд у другому читанні о 13 годині із пропозиції голови парламенту Дмитра Разумкова розпочати засідання саме з цього питання — «на свіжу голову». Із другої спроби ця пропозиція набрала 233 голоси за необхідного мінімуму 226, повідомляє УНІАН.
Міністр фінансів Оксана Маркарова закликала депутатів ухвалити цей проєкт бюджету: «Це хороший, реалістичний і збалансований бюджет, ухвалення якого дасть нам змогу спокійно розпочати наступний рік. І тоді місцеві бюджети матимуть набагато більше ресурсів, ніж у минулі роки. А обсяг субсидій, хочу запевнити всіх українців, достатній і для проходження наступного опалювального сезону, і для початку опалювального сезону наприкінці 2020 року. Коштів на допомогу вистачить усім, хто цього насправді потребує», — запевнила очільниця Мінфіну.