Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Делегація міста Золотоноша, що на Черкащині, недавно повернулася з Німеччини. Група у складі представників управлінь економіки та охорони здоров’я на чолі з міським головою Віталієм Войцехівським на запрошення німецьких партнерів відвідала місто Плауен. Золотоніських управлінців цікавив зокрема досвід колег в організації муніципального керівництва, комунального господарства, охорони здоров’я.
Плідним було спілкування з обербургомістром Ральфом Обредорфером. Багато цікавого для себе почерпнули золотонісці під час зустрічей з працівниками відділів міжнародних зв’язків, преси та туризму, у ході відвідин медичної клініки Хеліос Фогтланд. З особливою цікавістю гості з Черкащини вивчали досвід організації водопостачання та водовідведення, очищення стоків, адже й самі працюють над вирішенням цих проблем. На ТОВ «М&С Світовий проект» делегація обговорила з керівником та засновником підприємства професором доктором Берндом Мертнером перспективи співпраці в сфері рекультивації полігону твердих побутових відходів. Як виявилося, німецькі партнери не тільки переробляють сміття, випускаючи чимало корисних товарів, а й за допомогою газотурбінної установки наповнюють місцеву мережу електроенергією.
Суть технології полягає в тому, що всередині установки органічні речовини через нестачу кисню не згоряють, а перетворюються на так званий синтез-газ. Цей газ і використовують при виробництві електроенергії. При подальшому спалюванні залишків сміття виникає пар, під впливом якого відбувається газифікація.
У порівнянні з традиційною технологією спалювання відходів, яка викликає проблеми високотемпературної хлористої корозії, викиди діоксинів, важких металів та інших вторинних забруднювачів, нова технологія дає змогу зменшити викиди диму і газу й значно підвищити ефективність спалювання сміття.
Як повідомила прес-служба Золотоніської міської ради, зустрічі делегацій обох міст-партнерів планується зробити регулярними.