Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
12 листопада гірники шахти «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» та їхні дружини вийшли на акцію протесту з вимогою термінового погашення заборгованості із заробітної плати. Поки дружини стояли з плакатами на поверхні, гірники прийняли рішення після завершення роботи у першу зміну не підійматися на поверхню. Їх підтримали шахтарі «Тошківської» та «Карбоніта». Із страйкувальниками зустрівся керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Розмова була складною. Адже ситуація досягла критичної межі: в магазинах перестали видавати продукти в борг, а енергетики почали за несплату послуг знеструмлювати будинки шахтарів.
Але уже 13 листопада в очільника області були добрі новини для гірників Луганщини.
«Гроші на заробітну плату шахтарям: 182,798 мільйонів гривень – для працівників ДП «Первомайськвугілля» та 130,221 мільйонів гривень – для ПАТ «Лисичанськвугілля» надійшли на рахунки Держказначейства, –- заявив Сергій Гайдай. – Президент особисто тримав це питання на контролі. На його вирішення працювали усі – від Прем’єр-міністра до рядового працівника профільного міністерства».
Він запевнив, що буде зроблено усе, аби така ситуація не повторилася.
Також Сергій Гайдай повідомив, що цими днями зустрінеться з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Адреєм Бабішемта проведе перемовини щодо залучення інвестицій на модернізацію вугільних підприємств області. Голова чеського уряду готовий розглянути можливість інвестувати гроші у вугільну галузь Луганщини, що повинно допомогти у подальшому її реформуванні.