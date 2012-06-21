Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Торік батьківщину Тараса Шевченка відвідали мільйон 260 тисяч туристів, що майже на 7% більше, ніж у 2017 році.
Як повідомив департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, вони сплатили більше 724 тисяч гривень туристичного збору — на третину більше, ніж позаторік. Найпопулярніші місця в області — Канів, де похований Тарас Шевченко і розташований національний заповідник «Тарасова гора»; Моринці, де народився Кобзар. Там щороку відбувається фестиваль «Ше. Fest».
Навіть узимку туристи охоче відвідують історико-природничий комплекс Холодний Яр. До речі, там цікаво побувати не лише у теплу пору року. Засніжені мальовничі ліси, традиційні українські краєвиди гріють душу і взимку. Окрім історичних памʼяток (Дуба Максима Залізняка, Мотронинського монастиря та цілющого джерела «Живун», яке не замерзає навіть у зимові холоди), багатьох неодмінно зацікавлять обрядові дійства старовинних свят. У них можна взяти участь, прилучившись до народних звичаїв. А в березні, коли прокидається прадавній ліс, радує око, первозданна краса підсніжників...
Багато хто відкрив для себе село Водяники. Мальовнича природа у поєднанні з екстримом допомагають відпочити тут від буденних справ. Саме тут збираються любителі лиж і сноубордів, аби випробувати себе на спусках та гірських схилах, трамплінах та квотерпайпах (спорудах у вигляді гірок). Комплекс багатолюдний і влітку: тут є траси для велосипедистів і можливість покататися на квадроциклах або прогулятися схилами гір…