Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Вже до кінця цього року Полтавська міська рада оприлюднить графік поставок у місто 40 нових тролейбусів, кошти на придбання яких – 10 мільйонів євро, позичили у Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). За ці гроші КП «Полтаваелектроавтотранс» планує також модернізувати 3 тягові підстанції. Валюту позичили під 5,75% річних, її треба буде віддати протягом 13 років.
У представництві ЄБРР повідомили, що вже відбувся тендер на закупівлю тролейбусів. Але їх доведеться трохи почекати, тому, що за словами старшого радника ЄБРР із зовнішніх зв’язків у країнах Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії Антона Усова, на нові тролейбуси в Україні одночасно чекають також Харків, Івано-Франківськ і Львів.
Покищо невідомо, якими саме машинами поповниться парк КП «Полтаваелектроавтотранс», найімовірніше луцькими «Богданами», якими полтавців возять ось уже 8 років.