Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зустрівся з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на чолі з віцепрезидентом Аланом Пію. «Радий вітати наших надійних партнерів у Києві. ЄБРР був і залишається найбільшим інституційним інвестором в Україні — банк акумулював у розвиток нашої країни понад 13,5 мільярда євро за роки незалежності», — заявив глава уряду.
За його словами, нині основне завдання співпраці полягає у збільшенні обсягів кредитування завдяки реалізації масштабних проєктів модернізації енергетичного й банківського секторів, транспортної та міської інфраструктури, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Ми чітко розуміємо, що завдяки злагодженій співпраці з керівництвом ЄБРР цей рік може стати рекордним для цього банку в Україні із загальним обсягом інвестицій у понад один мільярд євро», — наголосив Прем’єр. А станом на вересень 2019 року сукупний обсяг наданого ЄБРР Україні фінансування для державного сектору економіки й муніципальних програм становить близько 13,57 мільярда євро в межах 433 проєктів.
З представниками ЄБРР зустрівся і міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Представляючи делегації банку бачення роботи новоствореного міністерства, він підкреслив, що рішення об’єднати Міністерство екології та природних ресурсів і Міністерство енергетики та вугільної промисловості ухвалювали з огляду на міжнародний досвід і принципи сталого розвитку. Тож найближчим часом це уможливить усунення протиріч, що виникали між відомствами й стримували реформування в обох галузях. Сторони обговорили реформування й лібералізацію газового ринку, функціонування ринку електроенергії, анбандлінгу НАК «Нафтогаз України». Йшлося також про відновлювальну енергетику, реалізацію чинних проєктів ЄБРР в Україні й започаткування нових, а також про енергоефективність, повідомляє пресслужба міністерства.
«Хочу подякувати ЄБРР за постійну підтримку й надійне партнерство. Сподіваємося на плідну співпрацю й у подальшому. Один із наших пріоритетів — створення умов для впровадження енергоефективних проєктів як для приватних осіб, так і для бізнесу. Одна гривня, інвестована в енергоефективність, повертається через мультиплікатор в економіці у 3—3,5 гривні», — наголосив міністр.
Окрему увагу сторони приділили корпоратизації енергетичних підприємств, що дасть змогу забезпечити застосування прозорих європейських підходів до управління профільними компаніями.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»