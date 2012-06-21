Наша країна планує увійти до п’ятірки найбільших партнерів Європейського банку реконструкції та розвитку — одного з провідних інвесторів регіону Європи, Кавказу, Середньої Азії та Близького Сходу. Таку мету висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, який уже вдесяте перебуває з візитом у Києві.
«Така кількість візитів демонструє моє ставлення до України. Користуючись нагодою, хочу привітати ваш уряд з ухваленням бюджету, з гарними новинами, які надходять від партнерів. Знаю, що ви щойно повернулися з Брюсселя. І це також важливий сигнал», — сказав Сума Чакрабарті.
2018 рік, за його словами, став одним з найуспішніших у відносинах України та ЄБРР: «Ми впевнені, що Україна має увійти до ТОП-5 країн — партнерів банку».
Глава уряду наголосив, що сьогодні є всі підстави говорити про амбітні завдання щодо продовження і поглиблення співпраці: «Один з наших пріоритетів на 2019 рік — посилення економічного зростання. Ми фокусуємо увагу на імплементації ухвалених рішень. Бачу, що можемо знайти нові фінансові інструменти, збільшити обсяги фінансування і окреслити завдання на 2019—2020 роки».
ЄБРР не просто займається точковою допомогою Україні, вважає Володимир Гройсман. За участю експертів банку напрацьовано важливі рішення, які стали точкою відліку більшості реформ. Ідеться про приватизацію, корпоратизацію державних компаній, створення конкурентного середовища, інвестиції в енергоефективність, підтримку банківського сектору і сприяння торгівлі. Цього року банк представив п’ятирічну стратегію роботи з Україною, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Сторони погодилися, що найбільший інтерес для банку становлять кілька напрямів, передусім енергетика в контексті започаткування роботи Фонду енергоефективності, інфраструктура, розвиток реального сектору і концесійна діяльність. Представники ЄБРР запропонували реалізувати наступного року кілька пілотних проектів із концесії.
«Наша спроможність підвищилась, і 2019 рік може стати успішним для нас всіх. Ми пропонуємо більше інвестувати в бізнес, зокрема в малий та середній, і розраховуємо зрушити процес великої приватизації, — сказав Володимир Гройсман. — Ми не сидітимемо склавши руки, а акумулюватимемо ресурси для зростання економіки. І така співпраця цілком відповідає нашим державним інтересам».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»