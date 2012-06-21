Нову стратегію для України, в якій визначено пріоритети діяльності банку в країні на наступні п’ять років, затвердила рада директорів ЄБРР. Банк приділятиме особливу увагу проектам, у яких інвестиції поєднуватимуться із просуванням реформ у приватизації, енергобезпеці й енергоефективності, фінансовому секторі, торгівлі та інфраструктурі, повідомляє Укрінформ.
Стратегічні пріоритети в Україні такі: сприяння приватизації та комерціалізації у державному секторі для підвищення конкурентоспроможності й ефективності управління; верховенству права і справедливій конкуренції у приватному секторі; зміцнення енергетичної безпеки шляхом ефективного регулювання, лібералізації ринку, диверсифікації та збільшення виробництва, підвищення енергоефективності; підвищення стійкості фінансової системи шляхом зміцнення банківського сектору, розвитку ринків капіталу та небанківського фінансування; поліпшення інтеграції шляхом сприяння торгівлі та інвестиціям, розширення інфраструктурних зв’язків і наближення до стандартів ЄС.