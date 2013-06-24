Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові правила функціонування та використання системи “єЧерга” для перетину кордону. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про Наказ № 1028 від 20 червня 2025 року. Документ вже зареєстрований Міністерством юстиції України.

Оновлені правила у першу чергу спрямовані на забезпечення прогнозованості часу очікування в онлайн-черзі та врахування перевезення пріоритетних товарів.

Саме на основі цих правил буде відбуватись подальше оновлення системи “єЧерга” та розробка необхідного функціоналу.

«Наша мета – щоб кожен перевізник перетинав кордон прогнозовано та передбачувано. Для цього ми постійно працюємо над модернізацією системи єЧерга. Нові правила враховують потреби бізнесу, забезпечують пріоритет для низки вантажів і дозволять зробити систему більш прогнозованою. Це черговий крок до цифрового, прозорого та ефективного управління кордоном”, – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зокрема, правила передбачають пріоритетне прибуття до пунктів пропуску вантажівок:

зі швидкопсувними вантажами;

що перевозять товари підприємств зі статусом “Авторизований економічний оператор” (АЕО);

що мають транзитну декларацію (Т1) чи книжку МДП (Carnet TIR).

Співвідношення пріоритетних вантажів до інших типів вантажів буде розраховуватись відповідно до схваленого правила, а саме – 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП з швидкопсуваним вантажем: 1 вантажівка з швидкопсуваним вантажем : 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП: 5 вантажівок, що не мають пріоритету.

Також передбачено позачергове прибуття до пунктів пропуску автомобілів Сил безпеки та оборони України, що прямують в службових потребах.

Важливим нововведенням у правилах є інструменти забезпечення прогнозованості єЧерги. А саме запобігання ситуаціям, за яких перевізники бронюють місце в черзі “про всяк випадок”, без чіткого наміру виконати перевезення. Цим самим вони збільшують чергу, яка стає непрогнозованою у період масових скасувань чи продовжень часу очікування з боку перевізників – особливо у вихідні дні.

Для подолання цього явища в системі буде обмежено кількість продовжень та скасувань черги.

Так, скористатись функцією продовження черги можна буде один раз на два місяці (60 днів) для кожного вантажного автомобіля перевізника. Відтермінувати заїзд на пункт пропуску можна буде один раз на 4,6,8 або 10 годин.

Як і раніше, користувачі зможуть скасувати чергу. Разом з тим, електронна система автоматично буде блокувати можливість зареєструвати в нову чергу конкретну вантажівку протягом двох тижнів, якщо:

Користувач вніс недостовірні дані щодо водія, вантажу чи транспортного засобу; Виявлено дані про перетин кордону без реєстрації в єЧерзі; Виявлено дані про перевезення вантажу, але під час реєстрації в черзі було вказано порожній транспортний засіб;, Користувач двічі підряд самостійно скасовував місце в черзі для вантажівки, що вже була в статусі “в’їзду до пункту пропуску”; Відбулось анулювання черги системою двічі підряд через неприбуття вантажівки до пункту пропуску; За добу до перетину кордону користувач двічі скасував місце в черзі протягом останніх 30 днів.

Зазначимо, що наразі команда проєкту працює над впровадженням відповідних правил. Тобто, проводять технічні доопрацювання системи на відповідність затвердженим правилам.

Нагадаємо: наразі єЧерга працює для ліцензованих транспортних засобів (вантажівок та автобусів) на пунктах пропуску з усіма країнами. Завдяки системі кордон на виїзд з України за онлайн-записом перетнули понад 2,2 мільйона транспортних засобів. З них – понад 200 тисяч це автобуси.

Проект «Електронна черга перетину кордону» реалізує Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за сприяння проєкту «Підтримка ЄС України: посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності», що виконується Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні за фінансування ЄС, і проекту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.