Україна робитиме все, щоб повернення її громадян з-за кордону було усвідомленим і бажаним вибором. Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв’ю телеканалу Euronews.

«Ми не можемо нікого змусити повернутися. Це неможливо. Єдина мотивація повернутися в Україну — успішна Україна і любов до Батьківщини. Тільки ці два чинники здатні спонукати українців серйозно розглядати таке рішення. Жодного примусу не було і не буде», — підкреслив Олексій Чернишов.

Міністр прокоментував рішення Єврокомісії запропонувати продовження чинності тимчасового захисту для українців до березня 2027 року: «Це дає українцям, які перебувають тут, у Європейському Союзі, понад 20 місяців ясності, щоб планувати своє життя і майбутнє повернення в Україну, щойно умови дадуть змогу це зробити. Для когось головним є мир — стабільний і тривалий. Для інших — це питання економічного розвитку, ринку праці, кращого працевлаштування, нових робочих місць, економічного прориву. Для третіх — європейська інтеграція. Але якщо ми рухатимемося цим шляхом, то більшість українців серйозно замислиться над тим, щоб повернутися в Україну».

Олексій Чернишов зазначив, що українці за кордоном активно долучаються до економічного життя країн Європейського Союзу: «Я вважаю, що внесок українців у країни ЄС дуже вагомий. Українці в Європі — це серйозний актив для ринку праці. Вони професійні, працьовиті, розумні, освічені. І очевидно, що ринки праці будуть конкурувати за них між собою».

Серед основних напрямів, над якими працює український уряд спільно з європейськими партнерами, міністр виокремив створення мережі центрів єдності — просторів підтримки українців за кордоном.

«Ми маємо велику підтримку від Європейської комісії щодо створення посади спеціального представника з питань українців у ЄС. Разом розвиватимемо програму центрів єдності в європейських країнах. Я переконаний, що це розширить можливості для того, щоб українці всерйоз замислилися про повернення додому за умови стабільного миру», — зазначив Олексій Чернишов, повідомляє Міністерство національної єдності.