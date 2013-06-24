Міністерство аграрної політики разом з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запроваджує Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Його мета — допомогти власникам краще дбати про своїх улюбленців, а також зробити утримання котів, собак і тхорів безпечнішим і відповідальнішим.

Упровадження реєстру розпочинається з першого етапу — авторизації державних та приватних ветеринарних закладів. Другий — безпосередньо кампанія з реєстрації хатніх тварин — заплановано на початок 2025 року.

Реєстр домашніх тварин дасть власникам чимало переваг. Зокрема, це можливість швидко відновити втрачені документи або інформацію про тварину, яку вже зареєстровано, і полегшить пошук загублених улюбленців. Крім того, в майбутньому, після інтеграції ветеринарного паспорта до застосунку «Дія», подорожі із тваринами Україною стануть набагато простішими.

У реєстрі зберігатимуться такі дані про котів, собак і тхорів: кличка та опис; інформація про вакцинації; контакти власників або утримувачів; інші важливі для здоров’я тварини дані.

Реєстр стане важливим інструментом для боротьби з небезпечними хворобами, як сказ, завдяки аналізу даних про вакцинації в реальному часі; гармонізації українських правил з європейськими стандартами у царині утримання тварин; формування культури відповідального власника, щоб кожен належно піклувався про своїх тварин.

Державні та приватні ветеринарні заклади вже можуть подавати заявки на авторизацію в системі.

Сервіс реалізує Міністерство аграрної політики та продовольства разом з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації за фінансової підтримки GIZ та сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансують USAID і UK Dev, повідомляє Мінцифри.