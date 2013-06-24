Україна визнає внесок кожної людини, яка стала на її захист, — незалежно від громадянства чи й узагалі без нього. Урядове рішення про впорядкування процедури надання статусу учасника бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни для іноземців та осіб без громадянства стало важливим кроком у цьому напрямі. Це прояв державної вдячності тим, хто, не маючи українського паспорта, став пліч-о-пліч з нашими воїнами у боротьбі за свободу й незалежність України. Відтепер вони матимуть чіткий, прозорий і гідний механізм офіційного визнання свого внеску в оборону держави.

Новий порядок чітко визначає процедури та правила для надання, відмови або позбавлення відповідних статусів.

Зокрема уряд визначив Мінветеранів єдиним органом, уповноваженим надавати статус учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям і людям без громадянства. Це дасть змогу запровадити єдиний підхід до надання статусів як чинним військовослужбовцям, так і тим, хто вже завершив службу, а також усуне необхідність прив’язуватися до місця їх проживання; запровадити для них такі самі підстави та правила для надання, відмови чи позбавлення відповідних статусів, як і для громадян України; спростити процес подання заяв для встановлення статусу — тепер це можна зробити, звернувшись напряму до Мінветеранів (зокрема поштою) або через ЦНАП.

Рішення про надання ухвалюватиме міжвідомча комісія, створена Міністерством у справах ветеранів.

Цей крок — частина системної роботи держави над створенням справедливої ветеранської політики, яка визнає внесок кожного й кожної, хто став на захист України. Ми вдячні всім, хто боронить нашу державу, незалежно від походження чи громадянства — разом ми виборюємо свободу заради миру в Україні та у світі, повідомляє Мінветеранів.