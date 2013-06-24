Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій — Brave International. «Це рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany й Brave Lithuania. Воно дає зелене світло для швидкого початку спільних грантових конкурсів у межах цих програм», — повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

За її словами, участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій.

Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 мільйонів євро.

Напрям Brave International має три головні завдання: пошук нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту; залучення додаткового фінансування для підтримки українських оборонних стартапів; поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів і глибша інтеграція українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.

Прем’єр­міністр поінформувала, що програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України й країни­партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду й фахової оцінки заявок. Подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній. Програма передбачає обов’язкове тестування й перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine.