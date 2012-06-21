Торік в Україні на кір захворіли 4,782 тисячі осіб, з них 75% — діти. Як заявила вчора на прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, із загальної кількості хворих на кір у 86% не було щеплення проти цього вірусного захворювання.
«В Україну вірус кору потрапив з Румунії, де також низький рівень вакцинації. Лікування кору не існує. Помирає один з 900 людей, які хворіють на кір. Єдиний захист — вакцинація. В Україні нині спалах кору, бо було зруйновано захисний щит — загальну вакцинацію. Спалах був неминучим. За останні півроку від кору померли 6 осіб — 4 дитини та 2 дорослих. Усі випадки зафіксовано в Одеській області», — зазначила Уляна Супрун.
Вона наголосила, що в Україні достатньо якісної бельгійської вакцини проти кору, і закликала дитячих лікарів пояснювати необхідність вакцинації проти вірусних хвороб, застерегла від видачі підроблених довідок про щеплення.