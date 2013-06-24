Всього за весь час дії програми доступної іпотеки єОселя вже 18 694 українці отримали кредити на житло на 31,163, 4 млн грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«З початку 2025 року за програмою доступної іпотеки єОселя вже 3 854 українські родини отримали кредити на придбання власного житла. Загальна сума кредитів за цей період становить понад 7 млрд грн. Зокрема, Київська область і місто Київ є найбільш популярними напрямами для купівлі житла учасниками програми», - зазначив Андрій Телюпа.

Пільговою ставкою у 3% можуть скористатися такі категорії громадян, як військовослужбовці та представники сектору безпеки, а також члени їхніх сімей, медики, педагоги та науковці. Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень видано 243 кредити на понад 451,8 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

105 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

16 медиків;

13 педагогів;

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

80 українців без власного житла;

20 ВПО;

6 ветеранів.

Найбільше кредитів за минулий тиждень видано у Київській області – 63 та місті Києві – 59. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 168 українців, з них на стадії будівництва – 49 об’єктів, також 75 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.