5 311 тисяч українців скористалися програмою єОселя з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула майже 9,8 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
За минулий тиждень було видано 181 кредитів на суму 351,1 млн грн. Кредити під 3% отримали:
- 74 військовослужбовців та представників сектору безпеки
- 14 педагогів
- 9 медиків
- 3 науковці
Кредити під 7% отримали:
- 56 українців без власного житла
- 17 ВПО
- 8 ветеранів
Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області – 53, місті Києві – 47 та Івано-Франківській області – 11.
За типом нерухомості: 123 українці отримали кредити на житло першого продажу, з яких 36 – об’єкти на стадії будівництва. Ще 58 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.
Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 20 151 кредитів на суму 33 861 млрд грн.
Довідково
Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.