У 2025 році вже 2 953 українські родини отримали кредити на придбання власного житла за програмою доступної іпотеки єОселя. Загальна сума кредитів за цей період становить 5,4 млрд грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«Всього за весь час реалізації програми єОселя вже 17 793 родини отримали кредити на понад 29,4 млрд грн. У топ-3 регіони, де найбільше купують житло, увійшли Київська область, місто Київ та Львівська область. Також популярними напрямами є Одеська, Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська та Волинська області», — зазначив заступник Міністра Андрій Телюпа.

За минулий тиждень видано 175 кредитів на 314 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

60 військовослужбовців та представників сектору безпеки

13 медиків

10 педагогів

3 науковці

Кредити під 7% отримали:

69 українців без власного житла або наявне житло менше за норматив

15 ВПО

5 ветеранів

За вказаний період найбільше кредитів видано у Київській області — 30 та місті Києві — 31, Львівській області — 12 та Івано-Франківській області — 7. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 109 українців, з них на стадії будівництва — 30 об’єктів, також 66 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.