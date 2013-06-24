У 2025 році з моменту відновлення роботи реєстрів вже 2 334 українці скористались перевагами програми доступної іпотеки єОселя і отримали кредити на 4,3 млрд грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«Програма єОселя має гнучкі і вигідні умови для отримання кредиту на придбання власного житла. За весь час дії програми окреме житло придбали вже 17 174 українські родини. Загальна сума отриманих кредитів за весь період становить понад 28,3 млрд грн», — зазначив заступник Міністра.

Андрій Телюпа наголосив, що пільговою ставкою у 3% можуть скористатися такі категорії громадян, як військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень видано 110 кредитів на 195 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

26 військовослужбовців та силовиків;

6 медиків;

2 педагоги;

4 науковці.

Кредити під 7% отримали:

54 українців без власного житла;

14 ВПО;

4 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Київській області — 36 та місті Києві — 30. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 70 українців, з них на стадії будівництва — 11 об’єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.