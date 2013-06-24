З початку 2025 року за програмою доступної іпотеки єОселя вже 3 454 українські родини отримали кредити на придбання власного житла. Загальна сума кредитів за цей період становить 6,3 млрд грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Всього за весь час дії програми єОселя 18,3 тис. українців отримали змогу покращити умови життя та стати власниками квартир, приватних будинків, танхаусів чи дуплексів. Сума виданих кредитів становить 30,4 млрд грн. Програма націлена на підтримку військовослужбовців та представників сектору безпеки, медиків, педагогів, науковців, ветеранів, ВПО та українців, які не мають житла, або житло менше за встановлені норми», — зазначив Андрій Телюпа.

За два минулі тижні видано 316 кредитів на 583 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

127 військовослужбовців та представників сектору безпеки

25 медиків

20 педагогів

6 науковців

Кредити під 7% отримали:

101 українець без власного житла

29 ВПО

8 ветеранів

За цей період найбільше кредитів видано у Київській області — 113 та місті Києві — 74, Львівській області — 22, Вінницькій області — 17 та Івано-Франківській області — 14. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 201 українець, з них на стадії будівництва — 57 об’єктів, також 115 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.