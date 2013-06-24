Понад 3,6 тисячі українців уже скористалися програмою єОселя у 2025 році. Загальний обсяг виданих пільгових кредитів на житло сягнув 6,6 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За минулий тиждень видано 157 кредитів на суму 290 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

64 військовослужбовці та представники сектору безпеки

8 медиків

8 педагогів

2 науковці

Кредити під 7% отримали:

55 українців без власного житла

17 ВПО

3 ветеранів

Найбільше кредитів у межах програми видано в Київській області (51), місті Києві (27), Львівській області (12) та Івано-Франківській області (10).

За типом нерухомості: 94 українці отримали кредити на житло першого продажу, з яких 22 — об’єкти на стадії будівництва. Ще 63 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 451 кредит на суму понад 30,7 млрд грн.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.