Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні пан Шігекі Сумі відвідав місто Горішні Плавні і Єристівський ГЗК, якому в липні виповнилося 10 років. Комбінат цікавить пана Посла насамперед тому, що входить у компанію, з якою його країна щороку розширює співпрацю. Екскурсію комбінатом для нього провів засновник ГЗК – народний депутат України Костянтин Жеваго.
Присутні на зустрічі обговорили технологічний процеси видобутку залізної руди, відкачування з кар’єру води та можливості технологічного обладнання. Гендиректор Єристівського ГЗК Микола Горошко повідомив, що виробництво окатків у першому півріччі поточного року склало 5 096 тисячі тонн. Захоплення пана Посла викликали машини – гіганти, якими перевозиться руда. Найбільші з них – Катерпіллари можуть зараз перевозити в кузові понад 300 тонн руди. Така машина коштує кілька мільйонів доларів.
Під час візиту високі гості оглянули центр управління комбінату, його музей.