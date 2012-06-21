Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Єврокомісія обіцяє допомогти країнам «Східного партнерства», до складу якого входять Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова й Україна, долати наслідки кризи, спричиненої пандемією корона вірусу. Про це йдеться у пропозиціях щодо майбутнього «Східного партнерства», ухвалених Єврокомісією. Як повідомив голова пресслужби ЄК Ерік Мамер, засідання Єврокомісії вперше в історії існування ЄС відбулося у режимі відеоконференції.
«Ми допоможемо вам побудувати сильніші економіки та забезпечити зростання, створити робочі місця, приваблюючи прямі іноземні інвестиції та посилюючи зв’язки у транспорті, енергетиці та в екологічних питаннях. Ми працюватимемо тісно, аби дати відповідь на виклики сьогодення, включно з пандемією COVID-19», – заявив під час відеоконференції єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
Єврокомісія пропонує підтримати модернізацію медичних закладів у країнах «Східного партнерства», підготовку медичного персоналу, просування цифрових технологій у галузі охорони здоров’я. «Це включатиме розвиток системи, яка дасть змогу ефективніше реагувати на інфекційні та неінфекційні хвороби, як у випадку коронавірусного захворювання (COVID-19)», – йдеться у повідомлення ЄК.
У Брюсселі також пообіцяли розглянути можливості допомоги країнам «Східного партнерства» у пом’якшенні соціально-економічних наслідків кризи, спричиненої коронавірусом, наприклад, за допомогою схем підтримки малого та середнього бізнесу. Для того, щоб пропозиції Єврокомісії набули чинності, їх мають затвердити уряди держав-членів ЄС.