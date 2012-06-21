14 вересня у Києві відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння і Кредитної угоди між Україною та ЄС щодо четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні обсягом 1 мільярд євро за участі Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса.
Ідею програми активно опрацьовували під час візиту Володимира Гройсмана до Брюсселя у травні цього року. А законодавче рішення Європарламенту та Ради ЄС про надання допомоги було підписано в липні, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Перед підписанням Прем’єр-міністр наголосив, що Україна вважає виконання Угоди про асоціацію з ЄС ключовим орієнтиром змін у державі й продовжує реформи, які сприятимуть наближенню до стандартів Євросоюзу в усіх сферах життя. Меморандум визначає заходи з реалізації структурних реформ в управлінні державними фінансами, належного урядування, боротьби з корупцією, секторальних реформ, соціальної політики тощо.