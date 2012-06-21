Євросоюз офіційно звернувся до української влади з ініціативою провести двосторонні консультації для врегулювання питання щодо мораторію, накладеного Верховною Радою на експорт необробленої деревини до країн ЄС. Відповідне повідомлення про це Єврокомісія розповсюдила днями у Брюсселі.
«ЄС вважає, що довгострокове обмеження торгівлі, накладене Україною, порушує ключові торговельні положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка забороняє будь-які форми обмежень експорту», — заявили у Брюсселі. ЄС щиро підтримує всі законодавчі заходи, яких вживає держава, щоб зберегти лісові насадження і вести боротьбу з незаконним вирубуванням лісів, ідеться в повідомленні. «Проте Євросоюз неодноразово наголошував, що заборону на експорт не можна вважати прийнятним чи ефективним заходом для цього, і так само неодноразово пропонував співпрацю в галузі збереження та управління лісовими насадженнями», — нагадує Брюссель.
Консультації в межах Угоди про асоціацію стануть першим кроком у врегулюванні торговельних суперечок. «Тому ЄС сподівається, що під час цих двосторонніх консультацій питання може бути успішно вирішено», — вказано в заяві.
Мораторій на експорт необробленої деревини до ЄС уже тривалий час потьмарює діалог Києва і Брюсселя. Закон про десятирічну заборону на експорт лісо- і пиломатеріалів у необробленому вигляді Верховна Рада ухвалила у квітні 2015 року. Мораторій на вивезення лісу-кругляку, крім сосни, чинний з 1 листопада 2015 року, а на деревні породи сосни заборону запроваджено із січня 2017-го. Але за час чинності мораторію вирубування лісів в Україні не припинилося, натомість зросли обсяги поставок контрабандної деревини до країн ЄС.
Свого часу через відмову Києва скасувати мораторій Єврокомісія відмовилася надавати Україні транш на суму 600 мільйонів євро. Проте торік у вересні Євросоюз підписав із Києвом нову кредитну угоду про четверту програму макрофінансової допомоги обсягом мільярд євро, погодившись винести за її межі питання лісу-кругляку.
Але це не означає, що Брюссель вирішив забути про порушені Україною зобов’язання в межах Угоди про асоціацію. Євросоюз готується винести це питання на розгляд спеціально створеного торговельного арбітражу. Можливо, консультації, ініційовані європейською стороною, стануть першим кроком в арбітражному процесі. Проте як заявила в одному з інтерв’ю віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, вітчизняні міністерства поки що не розробили стратегії, «яка дала б нам змогу бути успішними в захисті української позиції щодо цього питання».