Єврокомісія ухвалила рішення надати Україна на боротьбу з пандемією коронавірусу 1,2 мільярда євро. Про це в Брюсселі повідомив виконавчий віцепрезидент ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Ця сума входить до пакету макрофінансової допомоги в розмірі 3 мільярда євро, які ЄС надасть на підтримку десятьом сусіднім країнам, серед яких, окрім України, Албанія (180 мільйонів євро), Боснія і Герцеговина (250 мільйонів євро), Грузія (150 мільйонів євро), Йорданія (200 мільйонів євро), Косово (100 мільйонів євро), Молдова (100 мільйонів євро), Чорногорія (60 мільйонів євро, Північна Македонія (160 мільйонів євро) і Туніс (600 мільйонів євро). «Підтримка наших сусідів важлива в ці кризові часи для стабільності всього регіону», — сказав Валдіс Домбровскіс, додавши, що ЄС прагне допомогти своїм сусідам «пом’якшити економічний удар» від наслідків пандемії.
Кошти з пакету допомоги Єврокомісії будуть доступні протягом 12 місяців у вигляді грантів на вигідних умовах. У Брюсселі вважають, що разом із підтримкою МВФ вони можуть сприяти підвищенню макроекономічної стабільності країн-партнерів ЄС та створенню можливостей, які дадуть змогу урядам надати ресурси для захисту громадян і зменшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу. Запропонований Єврокомісією пакет макрофінансової допомоги має бути схвалено Європарламентом і Радою ЄС.
Як повідомив представник України при ЄС Микола Точицький агентству Інтерфакс-Україна, суму макрофінансової допомоги для України у розмірі 1,2 мільярда євро буде поділено на два транші. «Перший у 600 мільйонів євро буде виплачено беззастережно, а другий – після виконання Україною критеріїв, які буде узгоджено з Києвом найближчими місяцями», — сказав дипломат. Він припустив, що цими критеріями можуть бути досягнення української влади у реформах, зокрема в галузі публічного управління фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення інвестиційного клімату тощо.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»