14 липня на Міждержавній конференції щодо вступу України в ЄС офіційно відкрили кластер 6 (зовнішні відносини) у відповідних переговорах.

«Я радий повідомити про відкриття шостого кластера», — сказав міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн, який виступив на спільній пресконференції після завершення конференції разом із віцепрем’єр­міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос.

Він визнав здобутки України у впровадженні реформ у часи війни, наголосивши на послідовності України на шляху до вступу в ЄС та відданості цінностям Європи. Міністр закликав ЄС давати Україні не тільки надію, а й реалістичні перспективи щодо вступу в ЄС.

«Особливо теплі слова хочу висловити ірландському та кіпрському президентам», — сказав Тарас Качка, подякувавши також Марті Кос за роботу із просування євроінтеграційного процесу України. Він наголосив, що в межах спільної безпекової та оборонної політики ЄС єдність особливо важлива, і Україна це добре розуміє. Єврокомісар з питань розширення заявила щодо процесу виконання «плану Кос — Качка», що на певні реформи потрібен час, проте їхнє виконання необхідне для початку закриття переговорних кластерів, повідомляє Укрінформ.