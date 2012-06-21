Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Лідери країн-членів ЄС прийшли до згоди, що зняття протиепідемних заходів повинне здійснюватися скоординовано, в залежності від достатності потенціалу медичної системи, тестування та здатності відстежувати розвиток пандемії.
Про це йдеться у спільній дорожній карті, опублікованій Єврокомісією та Європейською Радою, у якій описується стратегія, за якої країни-члени ЄС мають виходити з карантинного режиму, запровадженого через поширення COVID-19.
Становище у країні, яка вирішила розпочати перші кроки, спрямовані на вихід з ізоляції, повинне відповідати трьом критеріям, перший з яких – успішні зусилля з вирівнювання піку захворюваності на коронавірус.
«Про це може свідчити, наприклад, зменшення кількості нових випадків інфікування, госпіталізації та кількості пацієнтів, які знаходяться у реанімації», – йдеться у документі.
Окрім цього, уряди повинні гарантувати потенціал своїх національних систем охорони здоров’я не лише для можливості надавати необхідне лікування хворих на коронавірус у медичних закладах, а також забезпечити достатні запаси медичних засобів включно з ліками та наявність мережі закладів по догляду за представниками вразливих груп населення та пацієнтів, яких виписали з лікарні, але яким ще деякий час потрібен особливий догляд.
Третя необхідна для зняття карантину умова вимагає, щоб країна була здатна продовжувати широкомасштабні протиепідеміологічні заходи: постійний моніторинг поширення вірусу, масштабного тестування населення та відстеження контактів хворих для виявлення можливих нових випадків захворювання на коронавірус.
У пресрелізі Єврокомісії, надісланому «Урядовому кур’єру», говориться, що хоча карантинні заходи і сповільнили хід епідемії коронавірусу і дали можливість врятувати людські життя, вони обійшлися ЄС дуже «дорогою ціною». Тому дуже важливими є поновлення економічної та соціальної діяльності. Дії національних урядів повинні бути поступовими і здійснюватися скоординовано, особливо коли йдеться про скасування прикордонного контролю між країнами ЄС. Його можна знімати лише у тому випадку, якщо епідеміологічна ситуація у двох сусідніх країнах «є подібною». Зовнішні кордони ЄС, які були закриті з середини березня, мають бути відкриті з врахуванням ступеню розповсюдження вірусу за межами ЄС.
Заява ЄС з’явилася саме у дні, коли країни ЄС почали кожна на власний розсуд поступове зняття обмежувальних заходів. Іспанія та Австрія цього тижня частково зняли деякі обмеження «у неістотних секторах». Данія, як очікується, до кінця тижня відкриє початкові школи. Водночас Румунія, Бельгія, Франція та Італія оголосили, що режим повного карантину в їхніх країнах буде продовжено до травня. Тим часом ВООЗ застерігає уряди від передчасного скасування карантину.