Міністри фінансів країн Євросоюзу вчора оприлюднили чорний список країн, які не звітують ЄС щодо податків. У списку 17 країн, в юрисдикції більшості є офшорні зони.
До списку увійшли: Американське Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршаллові острови, Монголія, Намібія, Об'єднані Арабські Емірати, Палау, Панама, Сент-Люсія, Самоа, Тринідад і Тобаго, Туніс і Південна Корея.
«Ми на рівні ЄС ухвалили список країн, уряди яких недостатньо працюють для боротьби з ухилянням від податків», — цитує агентство Reuters міністра фінансів Франції Брюно ле Мера.
За словами міністра, країни, що опинилися в списку, можуть втратити доступ до фондів Євросоюзу. Проти них введуть й інші заходи: які саме, в ЄС вирішать протягом декількох тижнів.
Останні кілька років міжнародні групи, що займаються журналістськими розслідуваннями, оприлюднювали дані про офшорні зони. Їхніми фінансовими послугами користуються чиновники, відомі люди і бізнесмени з більшості країн світу.
На початку листопада були оприлюднені такі звані Paradise Papers — документи, у яких зафіксована фінансова діяльність найбагатших людей і корпорацій.
Дані про офшори надали німецькій газеті Suddeutsche Zeitung, яка поділилася ними з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ). У Британії розслідування Paradise Papers очолили програма BBC «Панорама» та газета The Guardian.
В документах Paradise Papers, один з ключових членів адміністрації президента США Дональда Трампа має ділові зв'язки з людьми з оточення Володимира Путіна, які перебувають під американськими санкціями.
Міністр торгівлі США Уілбур Росс має фінансові інтереси в компанії Navigator Holdings, яка, ймовірно, щорічно заробляє мільйони доларів на транспортуванні нафти і газу для російської енергетичної фірми «Сибур». Серед імовірних акціонерів «Сибура»— можливий зять президента Росії Володимира Путіна Кирило Шамалов. Він володіє 3,9% акцій компанії.
ВВС Україна