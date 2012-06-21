Ще на пів року продовжити чинність економічних санкцій, пов’язаних із банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії вирішили лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу. «Продовження санкцій стосовно Росії схвалила Європейська рада», — написав у мікроблозі Twitter речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.
На зустрічі у Брюсселі вони обговорили питання санкцій проти Росії після саміту нормандської четвірки, який відбувся 9 грудня. «ЄС підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», — цитує УНІАН текст повідомлення цієї євроінституції. Рішення ухвалено за підсумками першого дня роботи саміту лідерів ЄС. Для них дуже чутливою темою залишається виконання мінських угод. До їх імплементації президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє ставитися якнайприскіпливіше і в майбутньому.
Востаннє Євросоюз продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня наступного року.