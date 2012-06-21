Євродепутати розкритикували агресивну російську пропаганду і дезінформацію й наголосили, що країни ЄС мають активніше протистояти  намаганням Кремля зруйнувати європейські цінності. Про це йшлося на тематичних дебатах, які відбулися в Європарламенті, повідомляє Укрінформ.

«Ми побачили чимало намагань Росії маніпулювати громадською думкою в ЄС та впливати на підсумки виборів упродовж кількох останніх років», — заявила латвійський депутат Сандра Калнієте. За її словами,  навіть узявши до уваги, що Кремль безуспішно дестабілізував європейські демократичні процеси у 2017 році,  ЄС повинен діяти негайно. Депутати наголосили, що Москва підтримує правих популістів, екстремістські партії в Європі  та використовує їх для просування своїх інтересів. 

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