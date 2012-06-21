Євродепутати розкритикували агресивну російську пропаганду і дезінформацію й наголосили, що країни ЄС мають активніше протистояти намаганням Кремля зруйнувати європейські цінності. Про це йшлося на тематичних дебатах, які відбулися в Європарламенті, повідомляє Укрінформ.
«Ми побачили чимало намагань Росії маніпулювати громадською думкою в ЄС та впливати на підсумки виборів упродовж кількох останніх років», — заявила латвійський депутат Сандра Калнієте. За її словами, навіть узявши до уваги, що Кремль безуспішно дестабілізував європейські демократичні процеси у 2017 році, ЄС повинен діяти негайно. Депутати наголосили, що Москва підтримує правих популістів, екстремістські партії в Європі та використовує їх для просування своїх інтересів.
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