Українські громадяни вже встигли звикнути до вигод безвізових поїздок до країн-членів ЄС, для яких не треба нічого, крім біометричного паспорта, квитка і бронювання готелю. Проте з 2021-го ЄС запроваджує нові правила для безвізового перетину кордону для всіх громадян третіх країн. Це пов’язано із запровадженням Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS). Про це «УК» повідомили в Місії України при ЄС.
Ініціатива створення ETIAS виникла ще у квітні 2016 року в межах підготовки Єврокомісією пропозицій з посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС. Восени 2018-го ЄС схвалив необхідні законодавчі рішення про ETIAS.
Тож з 2021 року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України слід буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки. Якщо ваша особа не викликала жодних питань і підозр у правоохоронних органів ЄС, то видача авторизації на подорож займатиме кілька хвилин. За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодших за 18 та старших 70 років — безплатно). Авторизація буде чинною протягом трьох років або до завершення терміну чинності вашого біометричного паспорта.
Важливо розуміти, що ETIAS — не аналог візової системи. Ідеться лише про простий дозвіл на поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS особа матиме право подати апеляцію на рішення системи.
Така авторизація дасть змогу правоохоронним органам ЄС завчасно ідентифікувати осіб, котрі можуть становити міграційну чи безпекову загрозу, що значно підвищить безпеку його зовнішніх кордонів. ETIAS покликаний зменшити кількість відмов у в’їзді до ЄС під час перетину кордону. Адже подорожувальник зможе заздалегідь дізнатися, чи має держава-член ЄС, яку він зібрався відвідати, якісь застереження щодо його поїздки.
Українські дипломати закликають співвітчизників не панікувати. Адже в разі наявності попереднього дозволу, отриманого через ETIAS, і виконання інших стандартних вимог безвізового режиму з ЄС ви зможете й надалі спокійно насолоджуватись перевагами безвізових подорожей до країн Шенгена.