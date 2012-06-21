У Брюсселі міністр закордонних справ Павло Клімкін узяв участь у робочій зустрічі з міністрами закордонних справ держав-членів ЄС, яка відбулася в межах засідання Ради ЄС із закордонних справ.
Колеги-дипломати обговорили продовження Російською Федерацією агресивної політики проти України, зокрема ескалацію ситуації в регіоні Азовського та Чорного морів.
«Агресія Росії в Азовсько-Чорноморській акваторії — не поодинокий інцидент, а частина послідовної агресивної політики Кремля та відкритий акт агресії проти України», — цитує прес-служба МЗС слова Павла Клімкіна.
Він закликав міжнародних партнерів об’єднати зусилля задля негайного звільнення 24 членів екіпажів українських катерів, яких було по-піратськи захоплено у військовий полон у територіальних водах та виключній економічній зоні нашої держави в Чорному морі.
Павло Клімкін передав колегам пропозиції щодо посилення санкційного режиму проти Росії з огляду на кричуще порушення Кремлем міжнародного права та відкриту збройну агресію проти України. Очільник МЗС закликав ЄС і держави-члени запровадити обмежувальні заходи проти російських морських портів в Азовському та Чорному морях, а також внести до санкційних списків імена російських посадовців, причетних до здійснення агресії проти українських суден.
Міністри закордонних справ держав-членів ЄС підтвердили безумовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, погодившись із необхідністю зробити подальші кроки для звільнення українських моряків, забезпечення свободи судноплавства в Азовському та Чорному морях, започаткування проектів підтримки українського Приазов’я.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»