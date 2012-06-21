Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Цього року Євросоюз відзначає 70 років від дня свого створення. 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман представив декларацію, у якій запропонував створити Європейський союз вугілля та сталі. До нього увійшли Франція, Західна Німеччина, Італія, Нідерланди, Бельгія та Люксембург, і він став першою міжнаціональною європейською інституцією, яка з роками трансформувалася в об’єднання, відоме під назвою «Європейський Союз». Тоді у своїй історичній промові Роберт Шуман сказав: «Європа не створиться відразу чи згідно з єдиним планом. Її треба будувати через конкретні досягнення, перший з яких – солідарність».
Ювілей ЄС збігся у часі з безпрецедентною кризою в Європі, спричиненою пандемією коронавірусу, яку нерідко порівнюють з кризою, яку переживала Європа після Другої світової війни. І країни-члени ЄС мають своїми діями доводити, що принцип солідарності Роберта Шумана – не порожні слова у сучасній Європі.
Зазвичай, на початку травня інституції ЄС у Брюсселі влаштовують день відкритих дверей для всіх охочих. Будівлі Європарламенту, комітетів Єврокомісії та Європейської Ради розчиняють свої двері для всіх відвідувачів, щоб продемонструвати: вони працюють заради інтересів простих громадян ЄС.
Але цього року через обмежувальні заходи організувати такі візити неможливо. Тому євроінституції створили платформи для проведення Дня відкритих дверей онлайн. У межах святкувань президент Європарламенту Давід Сасоллі візьме участь у дебатах, присвячених Роберту Шуману та його баченню Європи, які відбудуться у прямому ефірі й перекладатимуться всіма мовами ЄС. Окрім цього, ЄП організує онлайн виставку архівних документів з історії Євросоюзу.