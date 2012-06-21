Лідери Європейського Союзу ухвалили політичне рішення продовжити економічні санкції для Росії через її агресію проти України. Як повідомляє УНІАН, відповідне рішення було ухвалено в Брюсселі в межах саміту ЄС. Питання антиросійських санкцій європейські лідери розглянули під час робочої вечері. Політики чітко прив’язують скасування санкцій із Москви з виконанням мінських домовленостей. Очікують, що рішення буде оформлено за письмовою процедурою наступного тижня.
Президент Петро Порошенко назвав продовження Євросоюзом економічних санкцій проти Росії гідною відповіддю їй за невиконання її зобов’язань. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Важливе політичне рішення лідерів Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України й небажання припинити гібридну агресію проти нашої держави. Гідна відповідь Москві за невиконання її зобов’язань і чіткий заклик до змін у політиці Кремля», — написав Петро Порошенко. Він висловив вдячність Канцлерові ФРН Ангелі Меркель та Президентові Франції Еммануелю Макрону як партнерам у нормандському форматі, а також усім друзям України в ЄС за рішучу підтримку й незламну єдність і солідарність перед агресором.
ЄС запровадив економічні санкції проти РФ ще 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на агресивну політику Росії щодо України. Санкції спрямовано на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили прив’язати ці санкції до виконання мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність санкцій на півроку. Термін чинних обмежувальних заходів спливає 31 січня 2018 року.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»